Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
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Ziya Selçuk, 23 Mart, TV, Güncel

Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?

Çin'den dünyaya yayılan ve ölümcül bir virüs olma özelliğini taşıyan kovid-19 nedeniyle Türkiye'de eğitime ara verildi. Milyonlarca veli ise 23 Mart'ta başlayacak olan uzaktan eğitimde prosedürün nasıl olduğunu merak ediyor. Detaylar haberimizde.

14.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:33
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında ilk ve orta dereceli okullar, 30 Mart'a kadar tatil edildi. İlk hafta dersler yok, 23 Mart'tan itibaren evden uzaktan eğitim başlayacak. Bu kapsamda, haftalık ders programları yapılandırılarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile internet üzerinden, TRT ile de televizyondan telafi eğitim desteği sunulacak. Televizyondan eğitimle ilgili ayrıntılar netleşmedi ancak uzaktan eğitimde EBA önemli bir rol oynayacak.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullarda uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eba.gov.tr üzerinden "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında, öğrenci, öğretmen ve velilerin sistemi nasıl kullanacağını ayrıntılı şekilde anlattı. Öğrenci, öğretmen ve veli başlıkları altında, merak edilen soruları derledi.

Öğrenciler için "Sayfam", "Gruplar", "Takvim", "EBA Portfolyo", "Dersler", "Kütüphane", "Çalışmalarım", "Sınavlar", "Giriş ve Üyelik" başlıkları altında yayınladı. Her başlık altında da öğrencilerden gelen sorular kapsamında, programın çalışma sistemine yönelik detaylı bilgiler bulunuyor.

DERS PROGRAMI YAKIN ZAMANDA İLAN EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime ilişkin olarak açıklamalar yaptı. Bir televizyon kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk mevcut kanalların dışında tamamen eğitime ayrılmış birkaç televizyon kanalının söz konusu olduğunu belirterek, "Bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için belirli zaman dilimleri ayrıldı ve hangi sınıf seviyesinde, hangi öğrencilerimizin, hangi dersleri, nasıl takip edebilecekleri ilan edilecek. 23 Mart günü de bunun başlangıcını da yapacağız" dedi.

'TV KANALLARI YETERLİ DEĞİL'

Selçuk, bu anlamda sadece televizyon kanallarını yeterli bulmadıklarını, eğitim bilişim ağı denilen bir internet altyapısının olduğunu, bütün derslerin içeriklerinin, binlerce video, animasyonun, on binlerce sorunun burada mevcut olduğunu aktararak, özellikle akademik destek yazılımlarıyla 11 ve 12. sınıflar için üniversiteye hazırlanmak konusunda inanılmaz bir içerikleri olduğunu söyledi.

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