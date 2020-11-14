Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş

14.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:07
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş

Koronavirüs salgını boyunca ekin rol üstlenemediği için büyük tepki çeken Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantısında yetkililerin bazı ülkelerin yaklaşımının virüsü incelemek için 'talihsiz de olsa' laboratuvar işlevi gördüğü ve neyin işe yaradığını görmek için 'ölümcül korkunçlukta' fırsat oluşturduğundan söz ettiği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınında yeterince önlem almamakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği bir toplantıda konuşulanlar büyük tartışma yarattı.

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği ocak-nisan dönemi ses kayıtlarına göre, kurumun en yetkili bilim insanları, başından beri ülkelerin yanlış politikaları yüzünden küresel felakete gidildiğine dair tespitlerde bulunmuş.

DSÖ BAZI ÜLKELERİ LABARATUVAR OLARAK GÖRMÜŞ

DSÖ yetkilileri, bazı ülkelerin yaklaşımının virüsü incelemek için 'talihsiz de olsa' laboratuvar işlevi gördüğü ve neyin işe yaradığını görmek için 'ölümcül korkunçlukta' fırsat oluşturduğundan söz etmiş. Kurumun en büyük bağışçılarından olan Japonya, Fransa ve Britanya'nın üst üste yanlış uygulamalara gitmesini ele alan DSÖ yetkilileri, bu durumu kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınmış.

DAYATMA VE YAPTIRIM GÜCÜ BULUNMUYOR

Pandemiyle baş edemeyen Başkan Donald Trump'ın ABD'yi üyelikten çıkarmasıyla büyük bir gücün üyeliğini kaybeden DSÖ'nün üye ülkeler üzerinde herhangi bir dayatma ve yaptırım gücü bulunmuyor. Kurum, kamuoyu önünde hiçbir ülkenin yaklaşımını eleştirmeme, tersine hükümetlerin çabalarını övme, uyarı ve eleştirileri ise kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde iletme politikası güdüyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şener Şen İdil Fırat Cem Yılmaz
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Arda Turan Şenol Güneş Samet Aybaba
Daha Fazla Kaza Medya Bursa Şişli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 17:06:42. #1.15#
title