Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş

Koronavirüs salgını boyunca ekin rol üstlenemediği için büyük tepki çeken Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantısında yetkililerin bazı ülkelerin yaklaşımının virüsü incelemek için 'talihsiz de olsa' laboratuvar işlevi gördüğü ve neyin işe yaradığını görmek için 'ölümcül korkunçlukta' fırsat oluşturduğundan söz ettiği ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınında yeterince önlem almamakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği bir toplantıda konuşulanlar büyük tartışma yarattı.

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği ocak-nisan dönemi ses kayıtlarına göre, kurumun en yetkili bilim insanları, başından beri ülkelerin yanlış politikaları yüzünden küresel felakete gidildiğine dair tespitlerde bulunmuş.

DSÖ BAZI ÜLKELERİ LABARATUVAR OLARAK GÖRMÜŞ

DSÖ yetkilileri, bazı ülkelerin yaklaşımının virüsü incelemek için 'talihsiz de olsa' laboratuvar işlevi gördüğü ve neyin işe yaradığını görmek için 'ölümcül korkunçlukta' fırsat oluşturduğundan söz etmiş. Kurumun en büyük bağışçılarından olan Japonya, Fransa ve Britanya'nın üst üste yanlış uygulamalara gitmesini ele alan DSÖ yetkilileri, bu durumu kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınmış.

DAYATMA VE YAPTIRIM GÜCÜ BULUNMUYOR

Pandemiyle baş edemeyen Başkan Donald Trump'ın ABD'yi üyelikten çıkarmasıyla büyük bir gücün üyeliğini kaybeden DSÖ'nün üye ülkeler üzerinde herhangi bir dayatma ve yaptırım gücü bulunmuyor. Kurum, kamuoyu önünde hiçbir ülkenin yaklaşımını eleştirmeme, tersine hükümetlerin çabalarını övme, uyarı ve eleştirileri ise kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde iletme politikası güdüyor.