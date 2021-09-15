Milyoner'de yarışmacıyı yanıltan nüfus sorusu! Doğru cevabı görünce adeta yıkıldı - Haberler Magazin
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Milyoner'de yarışmacıyı yanıltan nüfus sorusu! Doğru cevabı görünce adeta yıkıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Kim Milyoner Olmak İster'de yarıya yarıya joker hakkını kullandıktan sonra yanlış şıkkı tercih eden yarışmacı doğru cevabı görünce adeta yıkıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 7 bin 500 TL değerindeki soruda elenen yarışmacının yaşadığı şaşkınlık geceye damga vurdu.

"TOKYO" CEVABI YARIŞMADAN ETTİ

"Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusunun yöneltiği yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra "Tokyo" cevabını verdi.

Milyoner'de yarışmacıyı yanıltan nüfus sorusu! Doğru cevabı görünce adeta yıkıldı

İMİRZALIPĞLU TESELLİ ETTİ

Ancak sorunun doğru cevabının "Yeni Delhi" olduğunu gören yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından teselli edilen yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Milyoner'de yarışmacıyı yanıltan nüfus sorusu! Doğru cevabı görünce adeta yıkıldı
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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