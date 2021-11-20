Milyoner'de Harvard öğrencisini yakan yabancı dil sorusu! Erkenden elendi

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına Harvard Üniversitesi'nde okuyan Yunus Enç isimli bir vatandaş katıldı. Yarışmada üçüncü aşamaya kadar gelmeyi başaran Enç'in elendiği yabancı dil sorusu sosyal medyada gündem oldu.

ELENDİĞİ SORU GÜNDEM OLDU

Yarışmacıya üçüncü soruda "Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?" soruldu. Şıklar ise şu şekilde verildi:

A: İngilizce ve Almanca

B: Almanca ve İtalyanca

C: İtalyanca ve Fransızca

D: Fransızca ve İngilizce

JOKER HAKKINI KULLANDI

Doğru yanıttan emin olamayan yarışmacı, telefonla joker hakkını kullanmak isteyerek arkadaşı Mücahit Sakar'ı aradı. Sakar'ın "C" şıkkını söylemesine güvenen Enç, doğru cevabın "A" çıkmasıyla elendi.

"İNGİLİZCEM İYİ"

Elendikten sonra Enç, "Elvis dinlemiyorum pek. İngilizce'den emindim. C dediyse 'İngilizce'yi elemiş' diye düşündüm. Fakat keşke emin olsaydım biraz daha" açıklamasında bulundu.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Harvard'ta okuduğun için İngilizcenin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum" demesi üzerine Enç ise "Evet, İngilizcem iyi doğru. Ama pek de güvenmemek mi gerekiyormuş artık ne diyelim?" yanıtını verdi.

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