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Milyoner'de Harvard öğrencisini yakan yabancı dil sorusu! Erkenden elendi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Harvard Üniversitesi öğrencisi üçüncü soruda elendi. Yarışmacının bilemediği yabancı dil sorusu, sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına Harvard Üniversitesi'nde okuyan Yunus Enç isimli bir vatandaş katıldı. Yarışmada üçüncü aşamaya kadar gelmeyi başaran Enç'in elendiği yabancı dil sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmacıya üçüncü soruda "Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?" soruldu. Şıklar ise şu şekilde verildi:

  • A: İngilizce ve Almanca
  • B: Almanca ve İtalyanca
  • C: İtalyanca ve Fransızca
  • D: Fransızca ve İngilizce

Doğru yanıttan emin olamayan yarışmacı, telefonla joker hakkını kullanmak isteyerek arkadaşı Mücahit Sakar'ı aradı. Sakar'ın "C" şıkkını söylemesine güvenen Enç, doğru cevabın "A" çıkmasıyla elendi.

Milyoner'de Harvard öğrencisinin elendiği yabancı dil sorusu gündem oldu

Elendikten sonra Enç, "Elvis dinlemiyorum pek. İngilizce'den emindim. C dediyse 'İngilizce'yi elemiş' diye düşündüm. Fakat keşke emin olsaydım biraz daha" açıklamasında bulundu.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Harvard'ta okuduğun için İngilizcenin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum" demesi üzerine Enç ise "Evet, İngilizcem iyi doğru. Ama pek de güvenmemek mi gerekiyormuş artık ne diyelim?" yanıtını verdi.

Emre İliksiz
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