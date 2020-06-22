Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti Ünlü modacı Ivana Sert, Azerbaycanlı marka Milyoner Concept'in düzenlediği Milyoner Estate gecesinde "Türkiye'nin Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Ivana Sert, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Milyoner Concept Baku gecesine katıldı.

Milyoner Estate gecesinde Modacı Hakan Akkaya'nın hazırladığı şık bir kıyafetle organizasyona katılan Ivana Sert "Türkiye'nin Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Dreamland Bakü'de düzenlenen geceye, dünyadan birçok ünlü influencer da katıldı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM YER ALDI

Kırmızı halıda, projenin marka elçileri arasında, Ivana Sert ile ünlü Arap influenserleri Farah Abdelaziz, Nadine Abdelaziz, Alice Abdelazizgibi yıldızlar ve yerli ünlüler yer aldı. Gecenin sonunda marka elçileri ve altın üyeler ödüllendirildi.

MİLYONER CONCEPT HAKKINDA

Milyoner Concept sadece girişimciler için başarılı bir iş projesi değil, aynı zamanda prestij ve yüksek statü anlamına da geliyor.

Girişimciler ve markalar Milyoner Concept'e üye olabilirler. Projenin Uluslararası Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Elkhan Hüseynzade'dir.

Milyoner Concept iş markası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2019 yılında Azerbaycanlı girişimci Agil Mamiyev tarafından kuruldu. Marka, Azerbaycan İktisadiyyat Bakanlığı tarafından geliştirilen Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Vakfı tarafından resmi olarak desteklenmektedir.