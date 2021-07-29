Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor 'Kaiser' adlı milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a gelen Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky, Gümbet açıklarında jet-ski şov yaptı.