Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
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Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor 'Kaiser' adlı milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a gelen Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky, Gümbet açıklarında jet-ski şov yaptı.

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

MUĞLA - 'Kaiser' adlı milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a gelen Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky, Gümbet açıklarında jet-ski şov yaptı.

Forbes Dergisi'ne göre, Ukrayna'nın en zengin işadamları arasında yer alan ve Metalist Kharkiv futbol takımının sahibi olan Aleksander Yaroslavsky'i 60 metrelik 'Kaiser' adlı ödüllü süper lüks yatıyla Bodrum'a demir attı. Mavi yolculuğa çıkan ve Gümbet açıklarında demirleyen yatından çıkarak jet-ski şov yapan ünlü işadamı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde bol bol gezdi.

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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