Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak
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Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak

Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak
BBC - Haberler | Dünya

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile son dakika iptali olmazsa bugün uzaya fırlatılacak.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile bugün uzaya fırlatılacak.

Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki

Bu dört kişinin içinde olacağı kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, giderek değerlenen uzay turizmi pazarına hizmet vermek üzere geliştirildi.

CBS kanalına uçuş ile ilgili konuşan Jeff Bezos, "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" dedi.

Bezos röportajın devamında, "Eğitimleri aldık. Araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz. Herkes çok iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

Aynı röportajda Wally Funk da, "Bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim" dedi.

82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu.

Türkiye saati ile 16 sıralarında gerçekleşmesi beklenen fırlatmanın adresi ise, Bezos'un Teksas'taki özel merkezi olacak.

`Dünya'nın ince atmosferine bakacağız.`

Yapılan planlamaya göre, dört mürettebatı taşıyan kapsül, 76 kilometre irtifada roketten ayrılacak.

Roket fırlatma platformuna geri dönerken kapsül, 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam edecek.

Her şey yolunda giderse Jeff Bezos bundan sonrası için şu ön görüde bulunuyor:

"4 dakika boyunca sıfır yer çekiminde olacağız. Kemerlerimizi çözerek uçacağız ve Dünya'nın ince atmosferine bakacağız.

"Bu noktaya çıkanlar, astronotlar, bu manzara karşısında Dünya'nın nasıl kırılgan olduğunu anladıklarını söylüyorlar."

Uzay turizminde bilet fiyatları olacak?

82 yaşındaki Funk da, yerçekimsiz ortamda taklalar atmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Hedeflenen irtifaya ulaşılması sonrası kapsül yer yüzüne geri dönüşe geçecek ve paraşütle çöle yavaş iniş yapacak.

Bu fırlatma, milyarderlerin uzay yarışı olarak adlandırılan gelişmelerin sonuncusu olarak da kayda geçiyor.

İngiliz milyarder işadamı Sir Richard Branson da 9 gün önce benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz açıklanmadı.

200 milyar dolarlık kişisel serveti ile 57 yaşındaki Bezos dünyanın en zengin insanı.

Geçen yıl Blue Origin şirkletine daha fazla zaman ayırmak için Amazon'daki CEO'luk görevini bıraktı.

Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak
BBC
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