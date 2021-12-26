Milliyetçi papağan sosyal medyada gündem oldu! Söylediği türküyü dinleyenlerin kulağının pası siliniyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Sosyal medyada paylaşılan papağana ait video çok konuşuldu. Söz konusu videoda, papağının "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söylediği duyuluyor.
Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak bir papağanın "Ölürüm Türkiye'm" şarkısını söylediği anlar yeniden gündem oldu. Papağanın performansını çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, yüzlerce yorumda bulundu.
NAKARATLARI TAM TUTTURDU
Normal zamanlarda da konuşmalarıyla bilinen ve zaman zaman insanları hayrete düşüren papağanların, şarkı söylerken de bu kadar iyi performans göstermesi, şarkıyı duyanları hayrete düşürdü. "Milliyetçi papağan" olarak adlandırılan papağanın şarkının nakaratlarını da tam şekilde tutturması dikkat çekti.
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