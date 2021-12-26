Milliyetçi papağan sosyal medyada gündem oldu! Söylediği türküyü dinleyenlerin kulağının pası siliniyor

Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak bir papağanın "Ölürüm Türkiye'm" şarkısını söylediği anlar yeniden gündem oldu. Papağanın performansını çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, yüzlerce yorumda bulundu.

NAKARATLARI TAM TUTTURDU

Normal zamanlarda da konuşmalarıyla bilinen ve zaman zaman insanları hayrete düşüren papağanların, şarkı söylerken de bu kadar iyi performans göstermesi, şarkıyı duyanları hayrete düşürdü. "Milliyetçi papağan" olarak adlandırılan papağanın şarkının nakaratlarını da tam şekilde tutturması dikkat çekti.

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