Milliyetçi papağan sosyal medyada gündem oldu! Söylediği türküyü dinleyenlerin kulağının pası siliniyor - Haberler
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Milliyetçi papağan sosyal medyada gündem oldu! Söylediği türküyü dinleyenlerin kulağının pası siliniyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada paylaşılan papağana ait video çok konuşuldu. Söz konusu videoda, papağının "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söylediği duyuluyor.

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Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak bir papağanın "Ölürüm Türkiye'm" şarkısını söylediği anlar yeniden gündem oldu. Papağanın performansını çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, yüzlerce yorumda bulundu.

NAKARATLARI TAM TUTTURDU

Normal zamanlarda da konuşmalarıyla bilinen ve zaman zaman insanları hayrete düşüren papağanların, şarkı söylerken de bu kadar iyi performans göstermesi, şarkıyı duyanları hayrete düşürdü. "Milliyetçi papağan" olarak adlandırılan papağanın şarkının nakaratlarını da tam şekilde tutturması dikkat çekti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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