Milli yüzücü Emre Seven'in İstanbul-Yalova arasındaki maratonu başladı
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Milli yüzücü Emre Seven'in İstanbul-Yalova arasındaki maratonu başladı

Milli yüzücü Emre Seven'in İstanbul-Yalova arasındaki maratonu başladıEmre Seven: Asıl hedefimiz Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzebilmekMustafa Aydoğdu: Bu yüzmemizle askerlerimize desteğimizi gönderiyoruzAntrenör İrfan Hattatoğlu: Güzel bir test olacakNamık Ekin: En büyük rakiplerimizden...

01.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:15

Milli yüzücü Emre Seven'in İstanbul-Yalova arasındaki maratonu başladı

Emre Seven: Asıl hedefimiz Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzebilmek

Mustafa Aydoğdu: Bu yüzmemizle askerlerimize desteğimizi gönderiyoruz

Antrenör İrfan Hattatoğlu: Güzel bir test olacak

Namık Ekin: En büyük rakiplerimizden birisi hipotermi

Olgucan KALKAN-Cenk KAYA/İSTANBUL, (DHA) - Milli yüzücü Emre Seven, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda İstanbul'un Kartal ilçesinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine kulaç atıyor. Eylül ayında Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki maraton öncesi kendisini test eden Seven, bugün yaklaşık 28 kilometreyi 10 saatte tamamlayacak.

2011 yılında 19.3 km'yi 4 saat 21 dakikada yüzerek Cebelitarık Boğazı'nı geçip Avrupa Kıtası'ndan Afrika Kıtası'na geçen ilk Türk unvanını elde eden 48 yaşındaki milli yüzücü Emre Seven, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Kartal Dragos sahilinden Çınarcık sahiline yüzüyor. Sınır ötesi ve yurt içinde vatanın huzuru için görevi başında olan Mehmetçiğimize moral vermek amacıyla da kulaç atan Emre Seven'e Mustafa Aydoğdu eşlik ediyor. Yüzmede iki deneyimli isim olan Namık Eken ve İrfan Hattatoğlu gözetiminde, ısınma hareketlerinin ardından saat 07.00'de denize giren Seven ile Aydoğdu, Sedef Adası ve Büyükada'nın arasından geçip Çınarcık'a ulaşacak. Seven, yaklaşık 28 kilometreyi 10 saatte katedecek.

Daha önce 15 kez İstanbul Boğazı'nı geçen Emre Seven, 2017 yılında da dünyanın sayılı popüler açık su yüzme yarışlarından olan İngiltere'nin Dover kasabası sahili ile Fransa'nın Wissant kasabası sahili arasındaki rotada Manş Denizi'ni 13 saat 34 dakikada solo şekilde geçmişti. Yunanistan'ın Kalamata şehrinde her yıl düzenlenen 30 km'lik yüzme maratonunda defalarca Türkiye'yi temsil eden Seven, Eylül ayında Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki geçiş için bugünün test niteliği taşıdığını belirtti.

EMRE SEVEN: ASIL HEDEFİMİZ MERSİN'DEN KIBRIS'A DOĞRU YÜZEBİLMEK

Mükemmel bir ekiple çalıştığını vurgulayan Emre Seven, "Bizim asıl hedefimiz Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzebilmek. Bugün, Eylül ayındaki o geçişin bir test yüzüşünü yapacağız. Sedef ve Büyükada'nın arasından geçip Çınarcık'a ulaşmaya çalışacağız. Bu bizim şu an ne pozisyonda olduğumuzu gösterecek. Mükemmel bir ekiple çalışıyoruz, Namık Eken hocam antrenmanlarımızı yazıyor, İrfan Hattatoğlu hocam teknik direktörümüz, Onur kaptan hangi dalga yüksekliğinde yüzeceğimizi söylüyor, Mustafa Aydoğdu ağabeyim hangi tempoda yüzeceğimizi söylüyor" şeklinde konuştu.

MUSTAFA AYDOĞDU: BU YÜZMEMİZLE ASKERLERİMİZE DESTEĞİMİZİ GÖNDERİYORUZ

1 Temmuz'un 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olduğunu hatırlatan yüzücü Mustafa Aydoğdu ise "Bugünün önemine dair, 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' biliyorsunuz, bizim için sınır ötesinde bu vatan için çarpışan askerlerimize selam ederim. Bu yüzmemizle desteğimizi gönderiyoruz" dedi.

ANTRENÖR İRFAN HATTATOĞLU: GÜZEL BİR TEST OLACAK

Emre Seven'in Eylül ayında Mersin'den Kıbrıs'a yüzeceğini hatırlatan antrenör İrfan Hattatoğlu da, "Kıbrıs yüzmesi olacak Eylül ayında. Ona hazırlık açısından bu küçük bir meydan okuma aslında. İki sporcumuz birlikte mesafeyi yüzmeye çalışacak. Açık denizde bu mesafeleri geçen sporcu sayısı sayılı. Daha önce Emre Seven, Manş'ı ve Cebelitarık'ı geçen bir yüzücümüz. Şimdi yeni bir hedefi var, Türkiye'de uzun süredir yapılmayan bir mesafe; Kıbrıs ve Mersin arasını yüzmek. Antrenmanlar son hızla devam ediyor. Bu da çok güzel bir test olacak. 28 kilometrelik bir mesafe, 10 saatte geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NAMIK EKİN: EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZDEN BİRİSİ HİPOTERMİ

Yüzücü Emre Seven'in performans antrenörü ve Emekli Su Altı Taarruz Komandosu Namık Ekin ise şunları kaydetti:

"Emre Seven yeni bir rekor kırmak istiyor, Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek. Kendisi de ada vapuru gibi zaten, adaları da geçtikten sonra 29 kilometreyi tamamlayacak. Deniz asla hata kabul etmez. Burada en büyük rakiplerimizden birisi hipotermi dediğimiz vücut ısımızın düşmesi. Biz de onu kolluyor olacağız. Emre hep söyler, 'Bana kulacım kadar yakınsın' diyerek, uzun yüzüşleri var. Biz ona bu rekorda uzun süreli dayanıklılık antrenmanı yaptırmak istedik. Ben performans antrenörü olarak uzun süreli dayanıklılığını geliştirip bu süreçte de biraz hızlı olmasını sağlamak istiyorum."

Milli yüzücü Emre Seven'in İstanbul-Yalova arasındaki maratonu başladı

Kaynak: DHA

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