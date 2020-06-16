Milli ve yerli raylı sistemlerin merkezi Eskişehir
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Milli ve yerli raylı sistemlerin merkezi Eskişehir

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde reel sektör üreticileri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile bir araya geldi.

Milli ve yerli raylı sistemlerin merkezi Eskişehir
16.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:17

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde reel sektör üreticileri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile bir araya geldi. ESO'da gerçekleştirilen istişare toplantısında Eskişehir sanayisi için önemli konular mercek altına alındı.

ESO Meclis Salonunda sosyal mesafe kuralları kapsamında yapılan toplantının açılışında bir sunum yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, şehir sanayi hakkında bilgi vererek Odanın projelerinden bahsetti. Değerlendirmelerin de raylı sistemlerin Eskişehir'deki öneminden bahseden Kesikbaş, "2,5 miyar dolar ihracatın tamamını karayolu ile yapıyoruz. Eskişehir raylı sistemlerin kavşak noktası. Limanlara demiryolu ile bağlanmak ve ihracatımızı buradan yapmayı talep ediyoruz.

Bu, Eskişehir'de yeni yatırımların artması konusunda çok önemli. Milli ve yerli raylı sistemlerin merkezini Eskişehir'de yapmak gibi bir fikrimiz var. Eskişehir'de bu kabiliyetin olduğuna fazlası ile inanıyoruz." dedi.

Eskişehir'in altyapısı hazır

Eskişehir sanayisi için Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede şunları söyledi:

"Eskişehir Bakanlığımız için özel yeri olan bir şehrimiz. Bizim çok yakın gözetimimiz altında olan bir şehrimiz. Sanayi alanında değerli kurumlarımız var. Eskişehir özelinde Bakanlığımızda yaptığımız toplantılarda gemi motorlarını Eskişehir'de yapabiliriz dedik. Bunu yapabilecek alt yapımız var, TEİ ve Tülomsaş'ımız var. Yapılacak olan yük gemilerinin yerlileştirilmesi için ilk aklımıza gelen şehir Eskişehir oldu bu konuda. Eskişehir'imiz uçak ve seramik alanında da büyük bir yer tutuyor. Seramik endüstrisinin bu bölgede ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinde bir Seramik Araştırma Merkezi var ancak bunun çok fazla kullanıldığını düşünmüyorum. Seramikçiler için tavsiyem Üniversitemizdeki bu birimin kullanılması yönünde olacak. Otomotive baktığımızda yan sanayinin gelişmesi gerekiyor. TOGG projemizi canlandırıyoruz. Altyapısı ile şimdi Gemlik'te askeriyenin 1 milyon metre karelik bir alanını ayırdık. Yakında orada bir temel atmamız olacak. Ama burada ciddi bir yan sanayiye ihtiyaç olacak. Bu konuda Eskişehir buna oldukça müsait."

Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra Eskişehirli sanayicileri soruları yanıtlandı. Toplantıya ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya, TSE Otomotiv Test Merkezi Daire Başkanı Gökhan Özkök, TSE Eskişehir Müdürü İsmail Kaynarca, Sanayi ve Teknoloji Eskişehir İl Müdürü Muhammet Taha Güven, TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Tülomsaş Genel Müdürü Hayrı Avcı, Arçelik Buzdolabı Ürün Direktörü Ayhan Önder, Arçelik İnsan Kaynakları Yöneticisi Çağlar Taşkın katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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