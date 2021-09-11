Milli takım teknik direktörü kim oldu? Hamit Altıntop kimdir, nereli? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi. Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak göreve getirildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SELİM SOYDAN'IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

Malatya'dan 1971 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentine göç eden Altıntop ailesi, 1982 kışının Aralık ayında 10'ar dakika arayla dünyaya gelen ikiz bebeklere sahip oldu. Hamit Altıntop kardeşi Halil Altıntop'tan 10 dakika önce doğdu. Henüz iki yaşındayken babalarını kaybeden Altıntop kardeşler, amcalarının da etkisiyle DJK Gelsenkirchen-Süd takımında futbola başladı. Altıntop kardeşler, 11 yaşlarına bastıklarında DJK TuS Rotthausen takımına transfer oldu. Burada dört sene geçiren Altıntop kardeşler genellikle ofansif özellikleriyle dikkat çektiler. Bu dört senenin sonunda Wattenscheid 09 takımına transfer oldular. Bu takımın alt yaş grubu takımlarında oynayan Altıntop kardeşler, Hans Bongartz'ın başında olduğu A Takıma kadar yükseldi. Bu takımın hocası olan Bongartz, Wattenscheid 09, Schalke 04 ve Kaiserslaurten takımları için oynadı. Teknik direktörlük yıllarında ise iki ayrı sekansta (1990-1994 ve 1998-2004) SG Wattenscheid 09 kulübünü çalıştırdı. Bongartz, Altıntop kardeşlerin A takıma alınmasının ardından İki oyuncuya çoğu maçta şans verdi. Oyuncu, aynı zamanda o dönem Almanya Bölgesel Ligi'nde oynamaya başlayarak TFF Avrupa bürosunun dikkatlerini çekti. Ve Bulgaristan 18 yaş altı millî takımı ile 14 Kasım 2000 günü oynanan maçta ilk kez Türkiye forması giydi. Millî takımın rakibini Kartal Stadı'nda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gollerden birini de Hamit Altıntop kaydetti.

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