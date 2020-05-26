Milli sporculardan online bayramlaşma
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Milli sporculardan online bayramlaşma

Milli sporculardan online bayramlaşma -Bu da online bayramlaşma -Dışarı çıkamayınca antrenörleriyle online bayramlaştılar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca geleneksel bayram ziyaretleri de yerini online bayramlaşmaya bıraktı.

26.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:33

Milli sporculardan online bayramlaşma

-Bu da online bayramlaşma

-Dışarı çıkamayınca antrenörleriyle online bayramlaştılar

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca geleneksel bayram ziyaretleri de yerini online bayramlaşmaya bıraktı. Kick boks dünya şampiyonları Duygu Turan, Emine Arslan ve Gülşah Kıyak gibi milli sporcular da antrenörleri Hasan Fahri Şen ile görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Yeni tip korona virüs (Covıd-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında Arife gününden başlayan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda korona nedeniyle vatandaşlar evde kalınca bayramlaşma da geleneksel bayram ziyaretleri yerine online ortama taşındı. Başarılarıyla Türk bayrağını dalgalandıran eski milli sporcu ve Kick boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen de öğrencileriyle online ortamda bayramlaştı. Kick boksta elde ettiği başarıların yanı sıra hemşire olarak da görev yapan korona virüs sürecinde de görevini sürdüren Duygu Turan ile başarılı sporcular Emine Arslan, Gülşah Kıyak, ikiz sporcular Hatice ve Onur Çelik, Gülnihal Çarkıcı ve Gülsüm Özen antrenörleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştı. Çarkıcı Ordu'dan görüntülü konuşmaya bağlanırken, Başarılı antrenör Şen ve öğrenciler birbirlerinin bayramını kutladı. Şen, bu süreçte öğrencilerinin evlerinde de sporlarını olabildiğince yapmalarını önererek formlarını korumalarını tavsiye etti. Korona virüse karşı alınan önlemlere uyulmasına dikkat çeken başarılı sporcular, sürecin normale dönmesinin ardından spor salonlarına idmanlarına devam edeceklerini belirtti.

Milli sporculardan online bayramlaşma

Kaynak: İHA

Manşet

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