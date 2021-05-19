Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı (3)

Türkiye'yi dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil eden milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'yi dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil eden milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Olimpik Eskrim Milli Takım sporcusu İrem Karamete, yayımladığı mesajda "19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel de "Gençliğin başarıdan başarıya koştuğu çok güzel bir yıl olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Baturalp Burak Güngör ise "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizsiniz.' Bizler de Türk gençliğini ve sporcusunu dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu vatan onların emaneti. Biz sporcular olarak katıldığımız her yarışmada ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Milli judoculardan Habibe Afyonlu, "19 Mayıs yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek geleceğini kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullanırken, Özlem Yıldız, "Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır. 'Ben sporcunun zeki, çelik ve ahlaklısını severim.' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutlarım." ifadelerine yer verdi.

Gülkader Şentürk ise "Türk milletinin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık huzur güven başarı ve mutluluklar diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun." paylaşımı yaparken, İrem Korkmaz, "19 Mayıs'ta milletimizin geleceği olan gençlerimize nice başarılar diler, vatanın ve milletin yükselişinde öncülük etmelerini temenni ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." diye konuştu.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu "Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'da bulunmaktayım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz sporculara ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Umarım alacağım madalyayla bu güzel günü taçlandırırım." şeklinde görüş belirtirken, Meltem Hocaoğlu Akyol, "Sporcuların insanlığa kattığı değerin farkında olan ve bunu bize bir bayram olarak hediye eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, milli çekiççi Özkan Baltacı, milli tekvandocu Hakan Reçber ve milli halterci Furkan Özbek de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı