Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: "Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz"

Bir son dakika haberine göre Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in konuşması Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.