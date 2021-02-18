Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: "Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz"
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: "Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz"

18.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:11

Bir son dakika haberine göre Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in konuşması Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in konuşması

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin konuşması

Tanıtım videosu ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: 'Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz'
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: 'Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz'
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: 'Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz'
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: 'Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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