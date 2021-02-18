Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: "Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz"
18.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:11
Bir son dakika haberine göre Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in konuşması Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in konuşması
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin konuşması
Tanıtım videosu ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı