Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı

01.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:19

İdlib'de 27 Şubat tarihinde Esed Rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuş sonraki gün ise yapılan topçu saldırısında 1 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Baklanlığı, İdlib'de şehit olan askerlerimizin kimliklerini açıkladı.

Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin

Piyade Teğmen Bayram Olgun

Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar

Pİyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ

Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü

Sağlık Astsubay A.Çavuş Mehmet Muhammet Akay

Sağlık Astsubay A. Çavuş Muhammed Ali Özer

Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut

Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz

Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir

Uzman Onbaşı Emre Baysal

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan

Uzman Onbaşı Emin Yıldırım

Uzman Onbaşı Halil Çankaya

Uzman Onbaşı Birhan Er

Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş

Uzman Onbaşı Nihat Kara

Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

Uzman Onbaşı Batuhan Tank

Uzman Onbaşı Recep Bekir

Uzman Onbaşı Tayfun Pekel

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya

Uzman Onbaşı Mehmet Yılmaz

Uzman Onbaşı Ahmet Ak

Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı

Uzman Onbaşı Ali Taşöz

Uzman Onbaşı Selim Nergiz

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan

Sözleşmeli Er Cuma Bağatur

Uzman Onbaşı Veysel Günay

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