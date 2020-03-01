Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda şehit olan 34 askerimizin kimlikleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.
İdlib'de 27 Şubat tarihinde Esed Rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuş sonraki gün ise yapılan topçu saldırısında 1 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Baklanlığı, İdlib'de şehit olan askerlerimizin kimliklerini açıkladı.
Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin
Piyade Teğmen Bayram Olgun
Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar
Pİyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ
Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü
Sağlık Astsubay A.Çavuş Mehmet Muhammet Akay
Sağlık Astsubay A. Çavuş Muhammed Ali Özer
Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut
Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara
Piyade Uzman Çavuş Adem Akın
Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz
Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir
Uzman Onbaşı Emre Baysal
Uzman Onbaşı Mehmet Orhan
Uzman Onbaşı Emin Yıldırım
Uzman Onbaşı Halil Çankaya
Uzman Onbaşı Birhan Er
Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş
Uzman Onbaşı Nihat Kara
Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel
Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı
Uzman Onbaşı Batuhan Tank
Uzman Onbaşı Recep Bekir
Uzman Onbaşı Tayfun Pekel
Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya
Uzman Onbaşı Mehmet Yılmaz
Uzman Onbaşı Ahmet Ak
Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz
Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı
Uzman Onbaşı Ali Taşöz
Uzman Onbaşı Selim Nergiz
Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan
Sözleşmeli Er Cuma Bağatur
Uzman Onbaşı Veysel Günay