Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek

24.10.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:54

Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yüzbaşı Şebnem Aktop, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın açıklamalarına yanıt verdi. Aktop, "NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Yb. Şebnem Aktop tarafından açıklamada, tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi'nin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

"NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır" denilen açıklamada, şunlara da yer verildi:

"NATO TAAHHÜTLERİNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİNİ İDDİA ETMEK TUTARLI DEĞİL"

"Geniş bir coğrafyada farklı risk ve tehditlere karşı salgına rağmen kesintisiz şekilde mücadele ederken, ittifak içerisindeki sorumluluklarını harfiyen yerine getiren Türkiye'nin NATO taahhütlerine aykırı hareket ettiğini iddia etmek tutarlı değildir. Dost ve müttefiklerimizden beklentimiz, ilişkilerin bozulacağı gibi söylemler yerine, S-400 sistemi ile ilgili bugüne kadar getirdiğimiz alternatif çözümler ile varsa ilave alınabilecek makul teknik tedbirlerin görüşülmesine odaklanılmasıdır. Türkiye'nin amacı kimseyi üzmek değil, halkının güvenliğini sağlamaktır."

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek

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