Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin

Milli Savunma Bakanlığı, Tavuz bölgesinde Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" uyarısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin
21.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

"ERMENİSTAN ATEŞLE OYNAMAYI DERHAL KESMELİ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com

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