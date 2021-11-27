Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...

AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

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AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri

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