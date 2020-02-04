: Milli Savunma Bakanı Akar yaralı askerleri ziyaret etti (2)

04.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. (2)

Kaynak: AA

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