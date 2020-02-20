Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

20.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:28

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar İdlib'deki son gelişmelere ilişkin "Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. İdlib'de zor kullanmak dahil ateşkesi sağlayacağız. A,B, C planlarımız hazır, yeri gelince uygulanır. Soçi mutabakatının arkasındayız, taraflar uysun" dedi.

Akar, Rusya'ya ilişkin ise "Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam edecek" ifadelerini kullandı.

"REJİMİN KATLİAMA SON VERMESİNİ VE GÖÇÜN ÖNLENMESİNİ İSTİYORUZ"

"Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi" diyen Bakan Akar, "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız.

"ABD BİZİM STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

ABD ile ilişkilere de değinen Bakan Akar, "ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz" dedi. Akar, "ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusuna "Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir" şeklinde yanıt verdi.