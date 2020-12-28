Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki!

Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş, 2021'e gireceğimiz gece de çekilecek olan Milli piyango yılbaşı çekilişine odaklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman çekilecek? Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi binlerce vatandaşın merak konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde yılbaşı geleneği haline gelen Milli Piyango çekilişi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

100 Milyon TL'lik büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Biletlerin büyük bir kısmı satılırken vatandaşlar online sistem veya bayilerden bilet satın alma işlemlerini gerçekleştiriyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL sahibini bulacak…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sisal Şans'ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Gecede özel çekilişin de içinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel'de; izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.