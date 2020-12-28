Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki!

28.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:14
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki!

Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş, 2021'e gireceğimiz gece de çekilecek olan Milli piyango yılbaşı çekilişine odaklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman çekilecek? Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi binlerce vatandaşın merak konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde yılbaşı geleneği haline gelen Milli Piyango çekilişi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

100 Milyon TL'lik büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Biletlerin büyük bir kısmı satılırken vatandaşlar online sistem veya bayilerden bilet satın alma işlemlerini gerçekleştiriyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL sahibini bulacak…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sisal Şans'ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Gecede özel çekilişin de içinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel'de; izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Hatice Şendil Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama linki! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:14:25. #1.14#
title