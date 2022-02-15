Milli Parklar Müdürü Gençoğlu'ndan veda ziyareti

MANİSA (Bültenler) - Gençoğlu, Manisa'daki görevinden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uzmanlık görevine atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uzmanlık görevine tayini çıkmasının ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu. Başkan Cengiz Ergün, Kerim Gençoğlu'na yeni görevinde başarı dileklerini iletirken, fincan takımı hediye etti.

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