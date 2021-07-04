Milli Park araç girişine kapatıldı
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Milli Park araç girişine kapatıldı

Milli Park araç girişine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı saat 13.00 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı saat 13.00 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

Eşsiz manzarası ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kısıtlamasız ilk Pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. 1 Temmuz itibari ile başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılırken, vatandaşlar kısıtlamasız ilk Pazar gününde Milli Park'a akın etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Milli Park girişinde uzadıkça uzayan araç kuyrukları oluşurken, otoparklar ve yol kenarları araçlarla hınca hınç doldu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Park'ın saat 13.00 itibari ile araç girişine kapatılacağı duyuruldu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız aşırı yoğunluktan dolayı saat 13: 00 da araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Milli Park araç girişine kapatıldı
Milli Park araç girişine kapatıldı
Milli Park araç girişine kapatıldı
Milli Park araç girişine kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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