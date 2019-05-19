Milli Mücadele'nin 100. Yılı - 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu Final Müsabakaları

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final müsabakaları gerçekleştirildi.

Tütün İskelesi mevkisinde oluşturulan parkurda yapılan koşuya kayıtlı 600 sporcu katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın işaretiyle başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada maratona katılan sporculara başarılar dileyerek, Samsun için çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Bu arada maraton renkli görüntülere de sahne oldu. Bazı vatandaşların bebek arabalarıyla katıldığı maratonda bir vatandaşın da yanında getirdiği kuzuyla yer alması dikkati çekti.

Kaynak: AA