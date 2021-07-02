Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
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Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı

Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN / MİLLİ mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), ölümünün 66. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Özgür EREN/  MİLLİ mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), ölümünün 66. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Tören, Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla, Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlendi. Törene Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Milli Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, "Ben para için savaşmadım' diyen bir kadındı o. Onun gibi çok kahraman var ama bir kadının onu söylemesi çok anlamlı. Çünkü bu kadının eşi yok, çocuğu yok, ailesinden kimsesi yok. Herkesi kaybetmiş. Buna rağmen ben para için savaşmadım diyen ve fark-u zaruret yaşayan ve o hal üzerine vefat eden bir kadın. Ömrünün son 20 yılını Kasımpaşa'da bir vakıf evinde yaşamak zorunda kaldı. Aslında bizim komşumuz. Evini bulduk. Sokağına adının verilmesi için çok ciddi çalışma yaptım. Sokak Üsteğmen Kara Fatma Sokağı oldu. Mezar yerini yaptırdık. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın kahraman sayısı birkaç elin parmağını geçmez. Mühimmat taşıyan Şerife Bacı'nın mezarı yok. Önem verdiğimiz birçok ismin mezarı yok. Ben de istedim ki nitelikli biyografisi olan varlığını ispatladığımız bu kıymetli değerimizi Türk kadınlarının rol modeli olacak gerçek bir değeri ortaya koyalım. Onu yad edelim. Bu kadar kendi hayatından kendinden vazgeçip hayata çok şey bağışlamış bir kadını analım ve tanıyalım." dedi.

"KARA FATMANIN TORUNU OLARAK ÇOK GURURLUYUM"Üsteğmen Kara Fatma'nın 3'üncü kuşaktan torunu Orkun Kuşlu, "Ben aileden 23 şehit vermiş Kara Fatma'nın ailesi olarak, torunu olarak çok gururluyum. Çok onurluyum. Bu ülke için İstiklal Savaşımızda mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm yakın arkadaşlarını, silah arkadaşlarını rahmetle minnetle burada yad ediyoruz" diye konuştu.

 


Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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