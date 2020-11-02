Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız

02.11.2020 07:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 07:53
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız

MACARİSTAN'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Judo Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım olarak altın madalya olduğunu söyledi.

MACARİSTAN'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Judo Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım olarak altın madalya olduğunu söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'da erkekler 81 kiloda mücadele eden judocularımızdan Vedat Albayrak ve kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Kayra Sayit altın madalya kazandı. Yurda dönen milli takım geçen hafta, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde ikinci etap kampına başladı.

Macaristan dönüşünde DHA'ya açıklamalarda bulunan 81 kiloda altın madalya sahibi olan Gürcistan uyruklu milli takım sporcusu Vedat Albayrak, "8 aydır maç yapmıyorduk. Kampa da 4 ay önce başladık. Onun ardından da Macaristan'a gittik Grand Slam turnuvası için. Çok zor bir turnuvaydı. Maçlar zorluydu. Ama altın madalyayı Türkiye'ye getirebilmek güzel oldu. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonası var ve takım olarak hazırız. İnşallah burada da altın madalyalar gelecek. Türkiye'ye altın madalya getirdiğim için çok mutluyum. Biz takım olarak hazırız. Avrupa Şampiyonası'na da olimpiyatlara da takım olarak hazırız. Buralardan da altın madalya getireceğiz" dedi.

Türkiye Judo Milli Takım Kaptanı Sinan Sandal da, "Uzun zamandır maç yapmıyorduk. Uzun zaman sonra ilk defa Macaristan Grand Slam turnuvasına katıldık. 4 aydır federasyon olarak arkadaşlarla kamptayız. Bunun meyvelerini burada iki altın madalyayla bir de yedincilikle tamamladık. Bu bizi dünya sıralamasında 62 ülke arasında 3'üncü sıraya taşıdı. Yani Judo belki tarihinde ilk defa bu sıralarda yer aldı bu turnuvadan sonra. Bu başarıyı bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde gösterebileceğimize inanıyorum. Çünkü bazı maçlarımız şansızlıklarla gitti. Judoda çeyrek finale gelmediğiniz sürece yenildiğiniz zaman eleniyorsunuz. Onun için çeyrek finalden önce elenen arkadaşlar vardı. Ama bunların telafisini bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda yapacağımıza ben inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ve güçlü bir ekibimiz var" diye konuştu.


Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

İlgili Haberler

Son Dakika | Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
Son Dakika | Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
Avrupa'da alkolsüz içecek ve kokteyllere ilgi artıyor
Avrupa'da alkolsüz içecek ve kokteyllere ilgi artıyor
Elazığ'da yerli ve milli 'spin kaplama cihazı' üretildi
Elazığ'da yerli ve milli 'spin kaplama cihazı' üretildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Çağla Şıkel Burak Özçivit Kaan Yildirim
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mbaye Diagne Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 07:55:17. #1.14#
title