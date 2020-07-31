Milli halterci Ayşegül Çakın'ın gözü olimpiyatta
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Milli halterci Ayşegül Çakın'ın gözü olimpiyatta

Gençlerde Avrupa, yıldızlarda dünya şampiyonluğu bulunan milli halterci Ayşegül Çakın, olimpiyatlara katılma hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

31.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:14

Gençlerde Avrupa, yıldızlarda dünya şampiyonluğu bulunan milli halterci Ayşegül Çakın, olimpiyatlara katılma hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

12 yaşında ikiz kardeşi Burak Emre'ye imrenerek haltere başlayan ve bir süre ikiziyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenmanlara katılan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Ayşegül Çakın, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Milli sporcu, 2016'da Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda şampiyon olarak adını duyurdu, aynı yıl Polonya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve Malezya'daki Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2017'de Polonya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan, 2018'de İspanya'daki Akdeniz Oyunları'nda silkmede oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazanan Ayşegül Çakın, son olarak geçen yıl eylül ayında Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Ayşegül Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarını sürdürerek olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini söyledi.

Milli halterci, spora başladığı ilk yıllarda yakınları ve çevresindekilerin "Sen kızsın, halterle ne işin var?", "Sen bu sporu yapamazsın, kendine uygun spor dalı bul." gibi olumsuz eleştirileriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kendisinin güç sporlarına meraklı olduğunu ve ısrarla haltere devam ettiğini aktaran Ayşegül, "Ben, kadınların halter gibi bir sporu da en güzel şekilde yapabildiğini göstermek istedim. Çevrem hep basketbol, voleybol gibi branşları seçmemi istedi, halter yapmamı istemediler ama bu, beni daha da hırslandırdı. Israrla devam ettim ve çevremdekilerin o olumsuz sözleri yerini övgülere bıraktı, 'İyi ki yapmışsın.' diyorlar, tebrik ediyorlar." diye konuştu.

"İyi ki bu sporu yapmışım diyorum"

Spor sayesinde öz güven kazandığını ve özellikle kadınların her şeyi yapabileceğini gösterdiğini dile getiren Ayşegül Çakın, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda bir derece elde ettiğimde bu benim için hayatımın en mutlu, en gururlu anı oluyor. Kürsüye çıktığınızda önünüze bir valiz dolusu para koysalar o duyguyu satın alamazsınız. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak çok güzel duygu. Bu, kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. O duyguları yaşadıkça iyi ki bu sporu yapmışım diyorum. Hedefim, yıldızlar ve gençlerde elde ettiğim derecelerimi büyüklerde de sürdürüp bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hayalim ve hedefim de 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda yarışıp derece elde etmek. Bunun için de çalışmalarımı aralıksız ve disiplinli bir şekilde sürdürüyorum."

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz de genç sporcularının Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil ettiğini ve aldıkları başarılarla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Milli halterci Ayşegül Çakın'ın gözü olimpiyatta

Kaynak: AA

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