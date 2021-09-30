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Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle giderek daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir." denildi.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik, beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliğine yönelik alınan ilave önlemler hakkında kurula bilgi sunulduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş. Bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin, hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilmiş, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizilmiştir."

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durumun değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmış, uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Afrika kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkların, Kıta'nın mazlum milletlerinin hak ettikleri refaha erişmesinin önündeki başlıca engelleri teşkil ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin, Afrika'da güvenlik ve istikrarın tesisi ile kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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 MGK Bildirisi: '(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.'

MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."
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