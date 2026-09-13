Haberler

Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın’da bir eğlence merkezinde iddiaya göre "kadın meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri kadın 3 kişi de yaralandı. Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler ise gözaltına alındı.

Bartın'da bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 1 kişi ölürken, biri kadın 3 kişi de yaralandı.

"KADIN MESELESİ" CAN ALDI

Bartın'ın Muratbey mevkiinde bulunan bir eğlence mekanında, kadın meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, göğüs bölgesinden yaralanan İ.A. hayatını kaybetti.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yaralılardan biri kadın olmak üzere 2 kişinin ise hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

OLAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayda hayatını kaybeden kişinin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bazı kişiler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
Vanuatu'da feribot faciası! 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıp

Pasifik'te can pazarı! Feribot battı, onlarca kişi kayıp
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra dikkat çeken gelişme
Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! Çoğunluğu jandarma olan 50 güvenlik personeli zehirlendi

Müsabakada kumanya skandalı! 50 jandarma personeli soluğu acilde aldı
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi