Milli futbolcu Merih Demiral, Team Demiral Esports ile espor dünyasına giriyor
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Milli futbolcu Merih Demiral, Team Demiral Esports ile espor dünyasına giriyor

Milli futbolcu Merih Demiral, Team Demiral Esports ile espor dünyasına giriyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Milli futbolcu Merihdemiral, tdemiralesports ile espor dünyasına giriş yaptı!

23 yaşındaki milli futbolcu ve Atalanta BC takımının stoper oyuncusu Merih Demiral, hem espor severleri hem de kendis sevenlerini heyecanlandıracak bir adım ile gündemimize geliyor. Yapılan son duyurulara göre sevilen oyuncu Team Demiral Esports adı dünyasına giriş yapıyor.

Takımın ve oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bir video ile duyurulan bu yeni oluşum içerisinde henüz hangi oyunların takımlarının yer alacağı bilinmiyor. Bu detaylar bilinmese de videoda VALORANT, FIFA, PUBG ve daha birçok oyunun yer alması ile ilk ipuçları verilmiş durumda.

Daha önce de birçok futbol ve basketbol oyuncusunun takım kurduğunu veya organizasyonlara yatırım yaptığını sizlere aktarmıştık. Bu adımı ile Merih Demiral, Mesut Özil, Shaquille O'Neal, David Beckham, Stephen Curry ve daha birçok başarılı ismin arasına katılmış oldu.

Takım tarafından paylaşılan videoyu aşağıda görebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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