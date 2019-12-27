Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti
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Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:03
Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Sarı, birim amirleri ve personel ile bir araya geldi.


Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek birim amirleri ve personel ile bir araya geldi. Göreve yeni başlayan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye görevi dolayısıyla tebrike den İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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