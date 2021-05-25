Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na aşı İl Sağlık Müdürü Benli'den
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Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na aşı İl Sağlık Müdürü Benli'den

Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na aşı İl Sağlık Müdürü Benli'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Covid-19 ilk doz aşısını vurdu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Covid-19 ilk doz aşısını vurdu.

Aşı uygulamasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu; "Allah razı olsun, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin yönlendirmesi ile aşımızın ilk dozunu olduk. Öncelikle devletimizin sağlamış olduğu bu imkanlardan insanlarımızın kendi sağlıkları için istifade etmeleri lazım. Dünyada bir çok ülkenin bu imkanlara sahip olamadığını basın aracılığı ile görüyoruz. Bu ülkemizin insanlarının sağlığına verdiği önemi ve ne kadar değerli olduklarını hissettirmesi açısından bence çok önemli bir olay. Bu açıdan tüm yetkililere teşekkür etmek lazım. İl Sağlık Müdürümüzde bu süreçte büyük bir özveriyle çalışmakta. Ben de hem bir vatandaş olarak hem de Milli Eğitim camiasının bir çalışanı olarak bu süreci en başından beri destekliyorum. Buradan aşıyı olmamıza vesile olan herkese hem kendi adıma hem ailem adına teşekkür ediyorum. 40 yaş üzeri tüm öğretmen arkadaşlarımızın aşı olabilecekleri duyurusu yapıldı. Onlarında sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim hayatına ve öğrencilerine kavuşabilmeleri için aşılarını bir an önce olmalarını tavsiye ediyoruz. Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık örneği göstererek cansiperane çalıştığına hepimiz şahit olduk. Ben buradan kendi adıma, ailem adına, çalışanlarımız adına tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, elimizden geldiği kadarda onların yanında olma gayretinde ve niyetinde olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum.

Sözlerine, pandemiyi aşı ile aşacağız vurgusu ile başlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "Önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde, ne kadar çok insanımıza aşı yapabilirsek, toplumda belli bir oranı geçtikten sonra pandeminin kısıtlamalarından kurtulmuş olacağız. Bunu başaran ülkeler var. Şükürler olsun ki devletimiz, sağlık bakanlığımız gerekli aşı tedarikini sağlamakta. Kurumlar arası işbirliğini ayrıca önemsiyoruz. Bugün Milli Eğitim Müdürümüzün aşısını burada yaptık. Bizzati benim yapacağımı söylemiştim. Bir an önce normal hayatımıza dönebilmek için aşı sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere destekleyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na aşı İl Sağlık Müdürü Benli'den
Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na aşı İl Sağlık Müdürü Benli'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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