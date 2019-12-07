Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanlarından Rektör Aldemir'e ziyaret

07.12.2019 01:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 01:29

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Danışmanı aynı zamanda Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek ile MEB Danışmanları Turgay Öntaş, Dr. Okan Çoban Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Şube Müdürü Murat Demirci de hazır bulundu.



Üniversitenin; bir şehrin eğitimi, sosyal ve kültürel yapısı noktasında lokomotif bir görevi olduğunu belirten Bakanlık Danışmanları, bu anlamda ADÜ'nün kentle bütünleşmeye dayalı çalışmalarını önemseyerek yakından takip ettiklerini ifade ettiler.



Eğitimin sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Her insanın farklı olduğu düşüncesinden hareketle bu eğitim metodunu benimseyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kadroları; özgün ve yenilikçi, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görmektedir" şeklinde konuştu.



Ziyaret, birlikte yürütülebilecek çalışmalar ve hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA