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"Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca, bizim için bir kitap daha hazırlayın"
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"Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca, bizim için bir kitap daha hazırlayın"

"Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca, bizim için bir kitap daha hazırlayın" 'Arkadaş' kitabı Ankara'da öğrencilere dağıtıldı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar: "Arkadaş adlı kitabın hazırlanma sürecinde ve içeriğinde bizzat Bakanımız liderlik etti.

08.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:57

"Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca, bizim için bir kitap daha hazırlayın"

'Arkadaş' kitabı Ankara'da öğrencilere dağıtıldı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar: "Arkadaş adlı kitabın hazırlanma sürecinde ve içeriğinde bizzat Bakanımız liderlik etti. Bugün yurdumuz genelinde ilkokul; 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yaklaşık 5 milyon 230 bin kitap basılarak çocuklara ulaştırılmaya devam ediyor"

ANKARA - Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Şehit Süleyman Can İlkokulu'nda bir grup öğrenciyle bir araya gelerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların eğitimlerine takviye için çıkarılan 'Arkadaş' adlı kitabı dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Haziran Çarşamba günü tanıtımını yaptığı, ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için hazırlanan 'Arkadaş' adlı kitap 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle illere gönderilmeye başlandı. 2019-2020 eğitim öğretim sezonu içerisinde ilkokulda öğrenim gören öğrenciler için çıkarılan kitap ücretsiz olarak dağıtılacak. Türkiye genelinde dağıtılmak üzere 5 milyon 230 bin kitabın basıldığını aktaran Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, velilerin kendi okullarından kitabı alabileceklerini aktardı.

"Umarım Ağustos ayı sonunda çocuklarımız yeniden örgün eğitime kavuşmuş olur"

81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen 'Arkadaş' adlı kitap öğrenciler ve velilere dağıtılmaya başlandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Şehit Süleyman Can İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek kitabın dağıtımını gerçekleştirdi. Öğrencilerin yaz aylarında, sezon içindeki kazanımlarını yitirmemeleri için destek amacıyla çıkarılan 'Arkadaş' adlı kitabı tanıtan Akpınar, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liderliğinde özellikle çocuklarımız için bir çalışma yapıldı. Bu kitabın hazırlanma sürecinde ve içeriğinde bizzat Bakanımız liderlik etti. Bugün yurdumuz genelinde ilkokul; 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yaklaşık 5 milyon 230 bin kitap basılarak çocuklara ulaştırılmaya devam ediyor. Biz de Ankara'da bir grup öğrencimizi davet ederek kitapların dağıtımını gerçekleştirdik. Umarım Ağustos ayı sonucunda çocuklarımız yeniden örgün eğitime kavuşmuş olur. Tüm okullarımız velilerimize mesaj yoluyla duyuruda bulunuyor. Velilerimiz kendi okullarından ücretsiz bir şekilde kitapları teslim alacaklar" diye konuştu.

"Bu kitabı birkaç kez okumayı düşünüyorum"

İlkokuldan mezun olan ve 5'inci sınıfa geçen Rana Uzunpınar, okulların yüz yüze eğitime ara vermesinden sonra çok kitap okuduğunu söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığına 'Arkadaş' adlı kitap için çok teşekkür ederim. Ben bu kitabı birkaç kez okumayı düşünüyorum. Hemen okuyup bırakmayı düşünmüyorum" dedi.

"Benim de evde bir arkadaşa ihtiyacım vardı"

Covid-19 sürecinde EBA TV üzerinden kendi düzeyindeki dersleri takip ettiğini söyleyen Fatma Buğlem Alpınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslendi. "Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca" diye hitap ettiği Bakan Selçuk'tan yeni kitap önerileri ve hazırlıkları beklediğini dile getiren Alpınar, "Bizim için bu kitabı hazırlamaları çok güzel bir şey, ben çok mutlu oldum. Zaten benim de evde bir arkadaşa ihtiyacım vardı, o yüzden iyi oldu. Kitabı beğenirsem hemen bitiririm ve tekrar tekrar okurum. Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca, lütfen bize bir kitap daha önererek, yeni bir kitap verebilirseniz çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bir bakanın eğitime bu kadar eğildiğini ben ilk defa görüyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önderliğinde hazırlanan 'Arkadaş' adlı kitabı inceleyerek çok beğendiğini aktaran veli Ayşegül Çelik, "Kitaplarımız bugün gelmiş, biz de kitaplarımızı almaya geldik. Ziya Hocamızın EBA TV'den olan paylaşımlarını çocuğumla birlikte takip ettik ve çok beğendim. Bir bakanımızın eğitime bu kadar eğildiğini ben ilk defa görüyorum. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Bu kitap daha önce PDF olarak öğretmenimiz tarafından bizlere verildi. Bugün ilk defa elimize geçecek. İnşallah okul açılana kadar bunları çözeceğiz. Veli olarak biz de destekleyeceğiz. İnşallah her sene böyle çalışmalar yapılır. Hem okuldaki dersleri destekleyici olacağını düşünüyorum hem de çocukların anlayabileceği bir hitapta yazılmış. Benim bile okumak çok hoşuma gitti. Herkesin aynı anda ortak bir kitaba başlaması ve okul başladığında birlikte yorumlamaları çok faydalı olacak" dedi.

'Milli Eğitim Bakanımız Selçuk Amca, bizim için bir kitap daha hazırlayın'

Kaynak: İHA

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