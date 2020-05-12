Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar

Yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak 14 yaş ve altı çocuklara seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Bol bol yürüsünler, konuşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar" ifadelerini kullandı.

12.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:21

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, yarın istisnai olarak 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 4 saat dışarı çıkabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın sokağa çıkma istisnası tanınan çocuklara seslenerek "Bol bol yürüsünler, konuşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli" uyarısında bulundu.

"ÇOCUKLAR, ARKADAŞLARI YERİNE AĞAÇLARA SARILSINLAR"

Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çocukların yarın dört saat boyunca dışarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara uyarı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli...
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sinan Özen Sinem Kobal Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Utku Yuvakuran Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Çocuk Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 22:12:34. #1.14#
title