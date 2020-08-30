Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı canlı ders programını paylaştı. Paylaşımında öğrencilerden ricada bulunan Selçuk, "Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin" dedi.

30.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:16

Yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

BAKAN ÖĞRENCİLERE RİCADA BULUNDU

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı

Kaynak: AA

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