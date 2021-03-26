Son dakika haberi: - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Son dakika haberi: - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü Milli Eğitim Bakanı Ziya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

TİRAN - Milli Eğitim Bakanı Ziya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Bakan Selçuk, Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de hazır bulundu.

İki günlük resmi görüşme çerçevesinde Bakan Selçuk resmi temasların yanı sıra Tiran'da bulunan Asim Vokshi Yabancı Diller Okulu, Mustafa Kemal Atatürk Okulu ve Maarif Vakfı'na bağlı New York Üniversitesini ziyaret edecek. Ziyaretin ikinci gününde de Berat şehrini ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı