Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a öğrencilerden 2023 mektup
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a öğrencilerden 2023 mektup

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a öğrencilerden 2023 mektup Türkiye'nin 81 ilinden ilkokul öğrencilerinin "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında yazdığı 2023 mektup özel yaptırılan sandıkla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gönderildi.

10.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:13

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a öğrencilerden 2023 mektup

Minik ellerin yazdığı 2023 mektup, mahkumların yaptığı özel sandıkla Bakan Ziya Selçuk'a gönderildi

ERZURUM - Türkiye'nin 81 ilinden ilkokul öğrencilerinin "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında yazdığı 2023 mektup özel yaptırılan sandıkla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gönderildi. Üzerinde Bakan Selçuk'un isminin bulunduğu sandık ise Bolu Cezaevinde yatan mahkumlar tarafından yapıldı.

Erzurum'da Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan ile Polis Amca İlkokulu sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın tarafından başlatılan "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında Türkiye genelinde ki öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a mektup gönderdi.

Bolu Cezaevinde ki hükümlüler tarafından 2 aylık süreçte yapılan sedef işlemeli " 2023 Vizyon Sandığına" konulan mektuplar Bakan Selçuk'a ulaştırılmak üzere Erzurum'dan yola çıktı.

"Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında 37 il ve 3 ülkeden yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde kodlama, drama, müzik, zeka oyunları ve taş boyama gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor. Ayrıca proje "eTwinning" ortamına taşınarak, Erzurum'un birlikte 37 il ile Arnavutluk, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenlerle haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde yurt dışındaki proje ortaklarıyla internet üzerinden aynı anda çeşitli projeler yapılıyor.

Öğrenciler bu yıl ise Pandemi sürecinden dolayı her yıl yaptıkları proje sergisi yapamamalarının üzüntüsünü yaşıyor. Öğrenciler bu süreçte yapamadıkları sergi yerine Bakan Selçuk'a yazdıkları mektuplarla ona olan duygularını anlattılar. Minik öğrenciler yazdıkları mektupları Türkiye'nin her yerinden Erzurum'a ulaştırdılar. Burada toplanan mektuplar ise yapılan özel sandıkla Bakan Selçuk'a gönderildi.

Proje sahiplerinden Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan, projenin Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiğini ifade ederek, " Projemiz Avrupa'da ki ve diğer ülkelerde ortaklaşa yapılıyor. Bizler eylül ayından berri "Keyifli Okul Atölyem Projesini" okullarımızda yürütüyoruz. Erzurum'da bu projeye başladık ve Türkiye genelinde yaygınlaştı. Projemizin çık noktası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 vizyon belgesinde yayımlamış olduğu " Mutlu çocuklar güçlü Türkiye" sloganı olmuştur. Bu sloganla tamamen bağdaşan ve atölyeleri kapsayan bir proje oldu. Projemizin ilk kısmını Haziran ayında bitirdik. Şuan ise projemizin final ürünlerini yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Pehlivan öğrencilerin Bakan Selçuk'u çok sevdiğini ve ona olan duygularını mektupla anlattıklarını belirterek, " Öğrencilerimiz tarafından Türkiye genelinde 2023 adet mektup yazıldı. Bu 2023 mektupta öğrencilerimiz tamamen kendi özgün fikirleriyle Bakan Selçuk'a duygu ve görüşlerini ilettiler. Çok güzel mektuplar ortaya çıktı. Bizler Pandemi şartlarından dolayı bu mektupları Bakan Selçuk'a ulaştıramamıştık. Bolu Cezaevinde mahkumların 2 ayda yaptığı özel bir sandıkla bu mektupları bugün gönderiyoruz. Sandık üzerinde projemizin ismi ve Bakan Selçuk'un ismi yer alıyor. Mektupların içerisinde çok özgün ve doğal olanları var. Kontrol ettiğimizde gözümüze bazı mektuplar yansıdı. Bazı mektuplarda çocuklar kelime daracıkları az olmasına rağmen o kadar özgün anlatımlar yapmışlar ki bunları okudukça bizler dahi mutlu olduk" açıklamalarında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a öğrencilerden 2023 mektup

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu Yaşam
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak Sağlık
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Son Dakika: Nisan ayında işsizlik geçen yıla göre yüzde 0,2 azaldı
Son Dakika: Nisan ayında işsizlik geçen yıla göre yüzde 0,2 azaldı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Halife Hafter Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Mabel Matiz Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Cüneyt Çakır Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a öğrencilerden 2023 mektup - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:15:28. #1.15#
title