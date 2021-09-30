Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında çok merak edilen "Vakalar artarsa ders sayıları azaltılacak mı?" sorusunu yanıtladı. Bakan Özer, "Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cnn Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konu oldu. Koronavirüs salgını gölgesinde başlayan eğitim faaliyetleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer, ders sayılarının azaltılıp azaltılmayacağı yönündeki kafa karışıklığını da giderdi.

Bakan Özer, "Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Özer, "Birinci odağımız okulların yüz yüze eğitime devam etmesi, bunun sürdürülebilir kılınması. Biz kasım ayını da atlattıktan sonra farklı mekanizmalarla geçmiş öğrenme kayıplarına yönelik ciddi destek programları, paketleri uygulayacağız. Bunları uzaktan değil, yüz yüze eğitimle yapacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

Öğretmen aşılama oranımız ilk dozu olanlar şu an yüzde 92.Aşı olmayı antikor oluşturmuş öğretmenler de var. Türkiye ortalamasını çok çok üstünde.Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, topluma örnek olmak adına çok çok önemli bir şey yaptırdılar. Vaka oranları öğretmenlerde çok düşük.

Başvuru süreci 8 Ekim'e kadar devam edecek. 15 bin yeni öğretmenimizi inşallah 2. döneme yetiştireceğiz. 31 Ocak'ta tüm sonuçları, işlemleri nihayete erdireceğiz.

Bu dönemde MEB olarak ana odağımız eğitimde fırsat eşitliği. Eğitim sistemimizde 2002 yılından itibaren çok ciddi iyileşme sağlandı, çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sadece fiziksel yatırımlar yapılmadı; bunun kalite sürecine yansıdığını da görüyorsunuz. Ortaokul çağındaki kızlarımızın okullaşma oranı 2002'ye göre yüzde 47'lerden yüzde 88'ere geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
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Haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir - Haberler
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