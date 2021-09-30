Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cnn Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konu oldu. Koronavirüs salgını gölgesinde başlayan eğitim faaliyetleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Özer, ders sayılarının azaltılıp azaltılmayacağı yönündeki kafa karışıklığını da giderdi.

"KALABALIK SINIFLARDA SÜRE AZALTILABİLİR"

Bakan Özer, "Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ OKULLARDA EĞİTİM DEVAM ETMESİ"

Açıklamalarını sürdüren Özer, "Birinci odağımız okulların yüz yüze eğitime devam etmesi, bunun sürdürülebilir kılınması. Biz kasım ayını da atlattıktan sonra farklı mekanizmalarla geçmiş öğrenme kayıplarına yönelik ciddi destek programları, paketleri uygulayacağız. Bunları uzaktan değil, yüz yüze eğitimle yapacağız" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERDE VAKA SAYISI DÜŞÜK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

Öğretmen aşılama oranımız ilk dozu olanlar şu an yüzde 92.Aşı olmayı antikor oluşturmuş öğretmenler de var. Türkiye ortalamasını çok çok üstünde.Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, topluma örnek olmak adına çok çok önemli bir şey yaptırdılar. Vaka oranları öğretmenlerde çok düşük.

"15 ÖĞRETMENİMİZİ İKİNCİ DÖNEME YETİŞTİRECEĞİZ"

Başvuru süreci 8 Ekim'e kadar devam edecek. 15 bin yeni öğretmenimizi inşallah 2. döneme yetiştireceğiz. 31 Ocak'ta tüm sonuçları, işlemleri nihayete erdireceğiz.

"EĞİTİMDE 2002 YILINDAN BERİ İYİLEŞME VAR"

Bu dönemde MEB olarak ana odağımız eğitimde fırsat eşitliği. Eğitim sistemimizde 2002 yılından itibaren çok ciddi iyileşme sağlandı, çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sadece fiziksel yatırımlar yapılmadı; bunun kalite sürecine yansıdığını da görüyorsunuz. Ortaokul çağındaki kızlarımızın okullaşma oranı 2002'ye göre yüzde 47'lerden yüzde 88'ere geldi.

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