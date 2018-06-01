Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okul Açılışına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Gaziantep'te hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan Fuat Şimşek Ortaokulu ve Anaokulu'nun açılışına katıldı. Bakan Yılmaz, Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile beraber Gaziantep'te hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan Fuat Şimşek Ortaokulu ve Anaokulunun açılışına katıldı. Bakan Yılmaz eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bir insanın içinden çıktığı topluma yapabileceği en büyük katkı eğitime vereceği destek olduğunu belirterek Şimşek ailesine teşekkür etti. Bakan Yılmaz, Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

"Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkeyiz"

Avrupa'da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Milli gelirimizden yüzde 6.2'sini eğitime ayırıyoruz. Biz geldiğimizde 2.9'du milli gelirden ayrılan pay, OECD ülkelerinin ortalaması ne kadar 5.2 Türkiye ise 6.2 ayırıyor. İddia ile söylüyoruz Avrupa'da eğitime milli gelirden en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir" dedi.

"İkili eğitim kalkacak"

Bakan Yılmaz, "281 binin üzerinde derslik yaptık. Başbakanımızın talimatı var, daha kaliteli bir eğitim için ikili eğitimi kaldırmamız gerekiyor. Bunun için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Toplam 47 bin derslik yapılıyor. 11 bin daha derslik yaptığımızda Allah'ın izniyle 2019-2020 de Türkiye'de ikili eğitimi tamamen ortadan kaldıracağız. Avrupa'da hiçbir alanda geride değiliz bir alan hariç oda okul öncesi eğitimdir. Çünkü devlet zorunlu eğitimin alt yapısına ancak kaynak ayırdı. Şimdi bu alt yapı çoğunlukla bitti. İnanıyorum ki okul öncesi eğitim de istenilen seviyelere getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Yarın yapılacak sınav zorunlu değildir"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek merkezi sınav hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, "Yarın yapılacak ve 8. sınıfların gireceği sınav isteğe bağlıdır. Okulların sadece yüzde 10'nunda geçerli olacak. Geri kalan yüzde 90 ise adrese dayalı olacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül en büyük yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, "Şimşek ailesine çok teşekkür ediyorum. En büyük yatırım gençlere çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Bu yatırım için taş üstüne taş koyan bütün hayırseverleri tebrik ediyorum. Gaziantep yatırıma doymayan ve yatırımlarına doyduğu yere yapan iş adamlarıyla doludur" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, her şeyin başının eğitim olduğunu belirterek, çocuklarımızın yarınları için temeli nasıl sağlamlaştırabilir ona odaklandıklarını ifade etti.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da Hem Şimşek ailesine hem de Bakan İsmet Yılmaz'a eğitimdeki katkıları için teşekkür etti.

Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya AK parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu okulu yapan hayırsever Şimşek ailesi ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP