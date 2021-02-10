Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL'yi ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in eşlik ettiği ziyarette Safran ve İnan, STEAM Bilim ve Teknoloji atölyelerini gezdi, robotik kodlama ile üç boyutlu yazıcı eğitiminin verildiği ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı atölyeleri yerinde inceledi. Heyet, öğretmen ve öğrencilerden yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safran, Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL'de öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen öğrencileri evlat olarak kabul ettiklerini vurgulayan Safran, "Kendi ülkelerinden başka bir ülkeye gelerek burada eğitim alan öğrencilerimizin, birçok milletten kardeşleriyle beraber farklı kültürler içinde yetişen kişiler oldukları için eğitimleriyle, karakterleriyle, kişilikleriyle kat kat daha güçlü bireyler olacaklarına inanıyorum. Bu okuldan yetişen öğrencilerimiz, gelecekte burayı tercih edecek öğrencilere örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Okulun Osmangazi Belediyesinin katkılarıyla hiçbir şeyden çekinilmeden yaptırıldığını ve güzel bir okul olduğunu ifade eden Safran, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapımından bu yana geçen bu kısa sürede önemli mesafe alan okulumuzun daha ileri gideceğine inanıyorum. İçinde birçok ülkeden gelen pırıl pırıl öğrencilerin azimle şefkatle sebatla dayanışmayla kardeşlik ruhu içinde çalıştıklarını, öğretmen arkadaşlarımızla çok güzel kaynaştıklarını gördük. Burası bir okul olmaktan çıkmış, adeta çocuklarımızın yuvası olmuş. O kurumsallaşmayı, bu içselleştirmeyi bütün öğrenci kardeşlerimizin gözünde gördüm."

Safran, bu okullardan mezun olan öğrencilerin eğitimlerine Türkiye'de devam etmelerinin önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu okullar bizim gözbebeğimiz. Hayırsever kültürüyle yapılmış bu okullarımızı bakanlık ve devlet olarak destekliyoruz. Buradaki öğrencilerimizin, ülkemizin değil İslam coğrafyasının kültür elçileri olarak yetişmesini istiyoruz. Bizim İslam coğrafyasında çok ciddi insanlara, çok güçlü karakterlere, çok değerli din adamlarına, çok değerli devlet adamlarına ve çok değerli siyasetçilere ihtiyacımız var. Bugün dinimizin bahşettiği bir barış ortamını sağlamak istiyorsak, bu İslam dünyasında pırıl pırıl yetişmiş olan entelektüellerin becerisiyle mümkün olacaktır."

Ziyaretlerinden dolayı Safran'a teşekkür eden Dülger, okuldaki yabancı öğrencilerin ülkelerinin renklendirildiği dünya haritasını hediye etti.

Safran ve İnan ile beraberindekiler, okulun konferans salonunda okul öğrencileriyle Mihraplı Abdülkadir Can AİHL öğretmenlerinin verdiği müzik dinletisine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan