Milli Cimnastikçilerimiz Avrupa Dördüncüsü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Cimnastikçilerimiz Avrupa Dördüncüsü

Bültenler - Haberler | Güncel
Milli Cimnastikçilerimiz Avrupa Dördüncüsü

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Milli Cimnastikçileri Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası gençler kategorisi trio finalinde topladıkları 19.400 puanla dördüncü oldular.

MANİSA (Bültenler) - İlk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri başarılı sonuç ile turnuvanın en iyileri arasında olduklarını gösteren milli cimnastikçilerimiz, 2022 yılında yapılacak olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonasına hazır olduklarının mesajını verdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcular Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na damga vurdular. Sporcularımız 3 kategoride final müsabakalarına çıkarken, topladıkları 19.400 puanla Avrupa dördüncüsü oldular. Milli forma altında ilk kez katıldıkları uluslararası organizasyonda gösterdikleri başarıyla hem ülkemizi hem de Manisa'mızı gururlandıran sporcularımız, 2022 yılında düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi gelecek adına umut verdiler.

Milli Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever de İtalya'da gerçekleşen şampiyona hakkında açıklamalarda bulundu. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası gençler kategorisi trio finalinde topladıkları 19.400 puanla dördüncü olan milli sporcularımız Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı'nın başarılarıyla mutlu olduklarını belirten Vatansever, "Sporcularımız Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ile gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen milli takım hocalarımızı kutluyoruz. Sporcularımızın başarı çıtasının uluslararası arenada yükselmesi, kulüp olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte hazırlık dönemini iyi geçirip, Dünya Şampiyonası'nda sporcularımızdan madalya bekliyoruz" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Gökhan Çıra Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Adil Karaismailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Cimnastikçilerimiz Avrupa Dördüncüsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:58:48. #1.11#