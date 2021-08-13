Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor
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Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uçmaz - Haberler | Sağlık

Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, milli oyuncu ve antrenör Utku Kolkoparan (45), gönüllü bağışçılardan böbrek nakli bekliyor.

Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, milli oyuncu ve antrenör Utku Kolkoparan (45), gönüllü bağışçılardan böbrek nakli bekliyor.

Lapseki ilçesinde tedavi gören Utku Kolkoparan'a organ yetmezliği teşhisi konuldu. Zor günler geçirdiğini belirten Kolkoparan, maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Vücudunda protein kaçağı olduğunu ve böbreklerinin görevini yapamadığını belirten Kolkoparan, "6 yıl önce bir rahatsızlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde protein kaçağı teşhisiyle tedaviye başlandı. Daha sonra böbreklerimde fonksiyon bozukluğu devam etti. Maalesef son safhada organ yetmezliği teşhisi konuldu. Son 4 aydır diyaliz tedavisi görmeye başladım. Böbrek nakli olmam gerektiği söylendi. Hastanede sıramıza girdik. Bu şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum" dedi.

"Organlar toprakta çürüyüp yok olmasın"

Herkesi gönüllü bağışçı olmaya davet eden Utku Kolkoparan, "Son olarak insanlarımıza şunu söylemek istiyorum: Organ bağışı hayat kurtarır. Lütfen organlarımız toprak olmasın. Benim durumumda olan insanlarımızı hayata bağlayın" diye konuştu.

Zor günler geçiren Kolkoparan, devlet yetkililerinden gelecek desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Kolkoparan, haftada 2 defa evde kendi başına serumunu takarak ek tedavilere devam etmeye çalışıyor.

(MU-UYC-MŞ)

Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor
Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor
Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor
Milli antrenör Kolkoparan, böbrek nakli bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uçmaz

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