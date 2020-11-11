Milli Ağaçlandırma günü nedir, Milli Ağaçlandırma ne zaman?

Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü ilan edilmiş. Peki, Milli Ağaçlandırma günü nedir, Milli Ağaçlandırma ne zaman? Milli Ağaçlandırma günü anlamı nedir?

Milli Ağaçlandırma günü ilan edilen 11 Kasım tüm ülkede ağaçlandırma çalışmaları ile devam diyor. Peki,Milli Ağaçlandırma günü nedir, Milli Ağaçlandırma ne zaman? Milli Ağaçlandırma günü anlamı nedir?

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ NEDİR?

eçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklarını tamamlayan Orman Genel Müdürlüğü, 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde üretilen 83 milyon fidanın dağıtımına başladı.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00'de düzenlenmesi kararı alınan "Milli Ağaçlandırma Günü" bu yıl da aynı tarihte yapılacak.

Özellikle orman köylüsüne gelir kapısı olan ve ihracat kapasitesi bakımında son yıllarda büyük ilgi gören tıbbi-aromatik bitkiler ve stratejik ürünler için 2020 yılında 1000 türde 260 milyon adet fidan üretimi planlayan OGM, Eylül itibariyle bu alanda 261,4 milyon adet fidan üreterek hedefini aştı. Yetiştirilen türler arasında sahil çamı, kızılçam, süs bitkileri, kestane, defne, iğde, ıhlamur, ceviz, keçiboynuzu ve karayemiş gibi milyonlarca fidan yer alıyor.OGM, kamuya bedelsiz olarak ürettiği fidanların yanı sıra, özel sektör fidancılığı için de üretim yapıyor.

Park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan fidan ürünlerini kapsayan özel sektör fidancılığının desteklenmesi için de çalışan OGM, yıllık ortama 30-35 milyon adet fidan satışından 20-25 milyon TL gelir elde ediyor. Bu kapsamda ayrıca onaylanan 167 adet özel orman fidanlık projesinin 152 tanesini faaliyete alan OGM, fidan üretiminde dünya pazarlarına açılmak için özel sektör fidancılığına uzun vadeli ve düşük faizli kredi vererek sağlıyor. Bu kapsamda son 10 yılda, 10,5 milyon TL kredi kullanılarak, 3 adedine ise hibe desteği verildi. AB Haber Merkezi