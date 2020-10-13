Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi
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Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

13.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:39
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesi yönünde verdiği karar sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı ve yargılamanın durdurulması talebini oy birliği ile reddetti.

'GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMAK' SUÇUNDAN CEZA ALMIŞTI

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verilmişti.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

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