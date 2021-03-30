Milletvekili Kahtalı Kızılay Üretim Üssü'nde inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Kahtalı Kızılay Üretim Üssü'nde inceleme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milletvekili Kahtalı Kızılay Üretim Üssü'nde inceleme yaptı

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, atıl durumda bulunan eski Vagon Onarım Fabrikası alanında yapılan ve Kızılay Üretim Üssü'ne dönen Kızılay Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundular.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, atıl durumda bulunan eski Vagon Onarım Fabrikası alanında yapılan ve Kızılay Üretim Üssü'ne dönen Kızılay Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundular.

Milletvekili Kahtalı ve Çakır, Malatya'daki temasları kapsamında Kızılay Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Ziyarette konuşan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, 40 yıldır atıl durumda bulunan Vagon Onarım Fabrikası'nın Kızılay Üretim Üssü'ne dönüştüğünü ifade etti.

Soylu, Malatyalıların hayaline Türk Kızılay'ını can verdiğini kaydederek, Malatya'da Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük tesisinin yapıldığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Kızılay'ın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ülke olarak gurur duyduklarını dile getirdi.

Kahtalı'dan Kızılay Üretim Üssü'nün önemi vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da çok kısa bir süre içerisinde önemli bir yatırımın Malatya'ya kazandırıldığını ifade etti.

Hazırlanan plan çerçevesinde Kızılay Lojistik Merkezi'nin tam anlamıyla bir entegre tesis olarak tamamlanacağını kaydeden Kahtalı, "Burada Kızılay'ımıza bağlı üç firmada üretim yapılacak. Kızılay Üretim Üssü'nde hem giyim hem çadır hem de konteynır üretimi yapılacak" dedi.

Kahtalı, Kızılay Lojistik Merkezi'nin Malatya'da kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de Kızılay'ın tek üretim yapmış olduğu üretim üstü olarak burada faaliyet gösterecek. Tabii burası vagon onarım fabrikası olarak yapılmıştı. Yıllarca bu iş burada sağlanamadı. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükürler olsun bu alan hem Malatya'mız hem ülkemiz hem de dünyadaki bütün mazlumlara çare ve derman olacak" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları Rıdvan Budak ve Kamil Biter ile AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu da yer aldı. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı Kızılay Üretim Üssü'nde inceleme yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Hakan Kutlu Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Kahtalı Kızılay Üretim Üssü'nde inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:16:05. #1.16#
title