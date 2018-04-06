Milletvekili Zeybek Havza Belediyespor'u Kutladı

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Havza Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerle buluştu.

Milletvekili Zeybek, ilçedeki bir otelde düzenlenen yemekte, sporun rengi, dini, dili ve siyaseti olmadığına işaret etti.

Sporun insanları bir çatı altında birleştiren nadir olaylardan biri olduğunu vurgulayan Zeybek, "Havza Belediyespor bu yönü ile ilçemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan bir oluşum. Havza'mıza şampiyonluk sevincini yaşatan değerli kardeşlerimi kutluyor ve başarılarımızın devamını bekliyorum. İnşallah takımızı el birliği ile 3. Lig'e çıkaracağız. Ben her zaman maddi ve manevi olarak sizlerin yanınızdayım." dedi.

Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Aziz Pekşen de zorlu bir mücadelenin ardından şampiyonluğu kazandıklarını belirterek, "Havza'mıza bir sözümüz vardı. Allah'a şükürler olsun, sözümüzü yerine getirdik. Bu süreçte birçok kişi destek vererek şampiyonluğa katkı sağladı. Bunlardan biri de Sayın Milletvekilimiz Kemal Zeybek. Kendisine yönetimim, teknik ekip ve futbolcularımız adına teşekkür ederim." diye konuştu.