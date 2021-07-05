Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret
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Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret

Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir Korucuoğlu ve yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı Tahir Korucuoğlu ve yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı geçtiğimiz haftada yapılan Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 14. Olağan Genel Kurulunda yeniden Başkan seçilen Tahir Korucuoğulları'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Subaşı ziyaret esnasında Başkan Korucuoğulları'na hayırlı olsun diyerek, çiçek taktim etti. Milletvekili Subaşı, "Geçen hafta yapılan 14. Olağan kongreye gelmek isterdim ama mecliste çalışmalar devam ettiği için ziyaret ancak bugüne nasip oldu. Başkanımızın yaptığı çalışmaları izliyorum. Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım çok başarılı işlere imza atıyorlar. Yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyorum ve her zaman yanlarında olacağım" dedi.

Balıkesir Milletvekili Subaşı'nın ziyaretine yönetim kurulu üyeleri Oğuz Atan, Sadettin Akbaba ve Üzeyir Akbulut'ta eşlik ettiler. - BALIKESİR

Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret
Milletvekili Yavuz Subaşı'dan Türk Ocaklarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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