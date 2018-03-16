Milletvekili Uzer'den Çanakkale Kutlaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Çanakkale harbinin Türkiye'nin ön sözü olduğunu söyledi.

Milletvekili Ahmet Uzer, yayımladığı mesajında Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutladı. Zaferin ardından geçen 103 yıla rağmen yüreklerde Çanakkale Harbi'nin sıcaklığını hala hissedildiğini belirten Milletvekili Uzer'in mesajında, "Çanakkale Harbi, devleri devirerek devleşen kınalı koç yiğitlerin harman oluşudur. Çanakkale Harbi, toprağın yanışı, zamanın donuşudur. Çanakkale Harbi bu toprağın bedelinin körpecik bedenlerin kanlarıyla ödenerek vatan edilişidir. Çanakkale Harbi bu asil milletin, millet olma vasfını tarihe altın harflerle yazdırılmasıdır. Çanakkale Harbi, Çanakkale ruhunun nakış nakış, motif motif şehit kanlarıyla arşa yükselişidir. Çanakkale Harbi benliğinden ve kimliğinden koparılmaya, başkalaştırılmaya çalışılan ve bu yolla özgürlüğüne vurulmak istenen esaret zincirlerine karşı Anadolu'nun milli direncinin şahlanışıdır. Çanakkale Harbi Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür" denildi.

Çanakkale Zaferinin gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu vurgulayan Uzer, "Çanakkale Savaşı'nın temellerine indiğimizi düşünürsek, batılıların tarihin babası olarak gördükleri İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin 'Şayet tarih sahnesinden, Osmanlı'yı çekip alırsanız geriye ne kalır? Osmanlı olmasaydı bugün Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar'ın batısı, Anadolu ve tabi Kudüs ve Constantinopolis Hristiyan ülkesi olacaktı. Ortadoğu ise İslamiyet adacıkları halinde azınlık dini olarak kalacaktı' sözleri Çanakkale Harbi'nin de temelini oluşturmaktadır. anakkale Harbi'nin özeti aslında işte bu birkaç cümle içinde saklıdır. Avrupa tarihi babasının bu ifadesi bize Çanakkale Harbinin daha 1071 yılında başladığını ve Osmanlı cihan devletinin yirmi dört milyon metre kareye ulaşması üzerine ise ebedi bir kin halini aldığını anlatmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Uzer, Çanakkale Savaşı'nın bir tarafta Türk Milletinin birlik ve beraberlik zirvesi olurken, diğer taraftaki batıların ise asırlık hayallerinin yıkılışı olduğuna da dikkat çekerek, "Batılıların hayallerine en çok yaklaştığı bir sırada hedeflerini şaşırtan ise bu asil milleti iyi tanıyamamaları ve Çanakkale ruhunu hesaba katamamalarıdır. İşte bu yüzden bizlerin Çanakkale Harbini diri ve güçlü tutmamız gerekir. Dün o destan diyarında omuz omuza harp ederken akan aziz kanları birbirine karışıp kan kardeşi olan ve bugün hala orda şehitliklerde yan yana yatan Diyarbakırlı Abdülkadir ile Denizlili Yusuf gibi, Mardinli Şehmuz'la, Vanlı İsmail, Antepli Mehmet gibi yaparak birlik ve beraberliğimizi yani Çanakkale ruhunu muhafaza etmemiz gerekir" ifadelerinde bulundu. Milletvekili Uzer, Çanakkale Savaşı'nın diğer savaşlar gibi sıradan bir savaş olmadığını hatırlatarak, Çanakkale Harbi'nin Türk milletinin var olma savaşı olduğunu kaydetti. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, Türk milleti için çok önemli bir harekat olduğunu kaydeden Uzer, "Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı da Çanakkale ruhunun yeniden hatırlanışı ve şahlanışıdır. Bu savaş Anadolu'nun ve bu sebeple de bütün Türk ve İslam dünyasının kapısının anahtarının kıyamete kadar bu millette olacağının ifadesidir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor ve 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP