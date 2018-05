Milletvekili Uzer'den Anneler Gününü Kutlaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, dünyanın en değerli ve en vazgeçilmez varlıkları annelerin, yalnızca bir gün değil, her gün sevgi ve saygıyla hatırlanması gerektiğini belirtti. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (S.A.V.) "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözüyle annelere verdiği değeri hatırlatan Uzer, "Annelerimiz adına ne kadar güzel işler yaparsak yapalım yine de azdır. Yapacağımız hiçbir şey annelerin emeği ve şefkati ile aynı ölçüde olamaz. Çünkü yeryüzünde bir annenin yavrusuna gösterdiği şefkati, karşılıksız sevgiyi ve sınırsız özveriyi başka hiçbir yerde bulamayız. Anne, sadece yavrusunu dünyaya getirmekle kalmıyor, o öyle bir varlık ki aynı zamanda yavrusunu doğduğu andan itibaren hem koruyor, hem de hayatı öğretiyor. Bunun yanında annelerimizin toplumumuz, milletimiz ve vatanımız için de ayrı bir öneme sahip olduklarını vurgulamak gerekir. Anneler, milletimizin maddi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin de en önemli manevi kaynaklarıdır. Dünyanın en kıymetli varlıkları olan anneler, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Bu duygularla başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, fedakar emekleri ile bizleri bugünlere ulaştırdıkları için onlara sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP